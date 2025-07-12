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الأمم المتحدة: ثلاثة ملايين أفغاني قد يعودون إلى بلادهم هذا العام

أخبار دولية
2025-07-11 | 23:44
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الأمم المتحدة: ثلاثة ملايين أفغاني قد يعودون إلى بلادهم هذا العام
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الأمم المتحدة: ثلاثة ملايين أفغاني قد يعودون إلى بلادهم هذا العام

أفاد مسؤول أممي الجمعة أن ثلاثة ملايين أفغاني قد يعودون إلى بلادهم هذا العام، محذرا من أن هذا التدفق في العائدين نتيجة سياسات الترحيل سيشكل ضغطا على أفغانستان ويفاقم من الأزمة الانسانية التي تعيشها.
     
واستحدثت إيران وباكستان سياسات جديدة تؤثر على النازحين الأفغان، حيث منحت طهران أربعة ملايين أفغاني "غير شرعي" مهلة حتى 6 تموز للمغادرة. 
     
وقال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفغانستان عرفات جمال خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من كابول "نشهد خروجا جماعيا مهينا وغير منظم وواسع النطاق للأفغان من كلا البلدين، ما يشكل ضغوطا هائلة على الوطن الذي يرغب في استقبالهم ولكنه غير مستعد على الإطلاق". 
     
وأضاف "ما يقلقنا هو حجم وكثافة العودة والطريقة التي تتم بها". 

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