مصادر لـ"رويترز": خلاف حول انسحاب القوات الإسرائيلية يعرقل محادثات التهدئة في غزة

كشفت مصادر فلسطينية وإسرائيلية مطلعة على المفاوضات في الدوحة أن المحادثات التي تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة تتعثر حول مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.



وأكدت المصادر لـ"رويترز" أنه من المتوقع استمرار المحادثات غير المباشرة حول مقترح أميركي لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، على الرغم من أحدث العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق.



وقال مصدر فلسطيني إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) رفضت خرائط الانسحاب التي اقترحتها إسرائيل لأنها ستترك نحو 40 بالمئة من الأراضي تحت السيطرة الإسرائيلية، ومنها كل منطقة رفح الجنوبية ومناطق أخرى في شمال وشرق غزة.



وذكر مصدران إسرائيليان أن حماس تريد أن تتراجع إسرائيل إلى الخطوط التي كانت تسيطر عليها في وقف إطلاق النار السابق قبل أن تستأنف هجومها في آذار.



وأكد المصدر الفلسطيني أن الأمور المتعلقة بالمساعدات وضمانات إنهاء الحرب تمثل تحديا أيضا، مشيرا الى أن الأزمة قد تحل بمزيد من التدخل الأميركي.