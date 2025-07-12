الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصادر لـ"رويترز": خلاف حول انسحاب القوات الإسرائيلية يعرقل محادثات التهدئة في غزة
أخبار دولية
2025-07-12 | 12:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مصادر لـ"رويترز": خلاف حول انسحاب القوات الإسرائيلية يعرقل محادثات التهدئة في غزة
كشفت مصادر فلسطينية وإسرائيلية مطلعة على المفاوضات في الدوحة أن المحادثات التي تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة تتعثر حول مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وأكدت المصادر لـ"رويترز" أنه من المتوقع استمرار المحادثات غير المباشرة حول مقترح أميركي لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، على الرغم من أحدث العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق.
وقال مصدر فلسطيني إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) رفضت خرائط الانسحاب التي اقترحتها إسرائيل لأنها ستترك نحو 40 بالمئة من الأراضي تحت السيطرة الإسرائيلية، ومنها كل منطقة رفح الجنوبية ومناطق أخرى في شمال وشرق غزة.
وذكر مصدران إسرائيليان أن حماس تريد أن تتراجع إسرائيل إلى الخطوط التي كانت تسيطر عليها في وقف إطلاق النار السابق قبل أن تستأنف هجومها في آذار.
وأكد المصدر الفلسطيني أن الأمور المتعلقة بالمساعدات وضمانات إنهاء الحرب تمثل تحديا أيضا، مشيرا الى أن الأزمة قد تحل بمزيد من التدخل الأميركي.
أخبار دولية
انسحاب
القوات الإسرائيلية
غزة
التالي
أكسيوس: بوتين يحث على إبرام اتفاق نووي لا يتيح لإيران تخصيب اليورانيوم
مقتل 20 مدنيا على الأقل في ضربة جوية على دير في بورما
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-05-27
مصادر لـ"رويترز": إسرائيل وسوريا عقدتا محادثات مباشرة
أخبار دولية
2025-05-27
مصادر لـ"رويترز": إسرائيل وسوريا عقدتا محادثات مباشرة
0
آخر الأخبار
2025-05-29
مصادر "الجزيرة": مستوطنون يجددون اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية
آخر الأخبار
2025-05-29
مصادر "الجزيرة": مستوطنون يجددون اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية
0
أخبار دولية
2025-05-09
مصادر لـ"رويترز": إيران تستعد لإرسال منصات إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى لروسيا
أخبار دولية
2025-05-09
مصادر لـ"رويترز": إيران تستعد لإرسال منصات إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى لروسيا
0
آخر الأخبار
2025-06-02
مصادر لـ"الجزيرة": القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة دورا جنوب الخليل في الضفة وتعتقل فلسطينيين بينهم أسرى محررون
آخر الأخبار
2025-06-02
مصادر لـ"الجزيرة": القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة دورا جنوب الخليل في الضفة وتعتقل فلسطينيين بينهم أسرى محررون
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
19:11
برلين تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التفاوض مع واشنطن في شكل براغماتي
أخبار دولية
19:11
برلين تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التفاوض مع واشنطن في شكل براغماتي
0
أخبار دولية
19:08
إسرائيل تتهم حماس بـ"تقويض" مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
19:08
إسرائيل تتهم حماس بـ"تقويض" مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
0
أخبار دولية
17:49
ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي إلى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية" بعد رسوم ترامب الجديدة
أخبار دولية
17:49
ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي إلى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية" بعد رسوم ترامب الجديدة
0
أخبار دولية
16:25
الاتحاد الأوروبي ينتقد رسوم ترامب الجديدة مع "استعداده" لمواصلة العمل على اتفاق
أخبار دولية
16:25
الاتحاد الأوروبي ينتقد رسوم ترامب الجديدة مع "استعداده" لمواصلة العمل على اتفاق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:08
موسكو: الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن المواد الغذائية والأسمدة فشل بسبب العقوبات الغربية
أخبار دولية
15:08
موسكو: الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن المواد الغذائية والأسمدة فشل بسبب العقوبات الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
19:41
صدى الشمال... صحيفة مناطقية تحوّلت إلى ذاكرة وطن
تقارير نشرة الاخبار
19:41
صدى الشمال... صحيفة مناطقية تحوّلت إلى ذاكرة وطن
0
رياضة
10:45
بعد وفاته... ليفربول يحجب رقم 20 الخاص بجوتا إلى الأبد
رياضة
10:45
بعد وفاته... ليفربول يحجب رقم 20 الخاص بجوتا إلى الأبد
0
آخر الأخبار
2025-06-13
نتنياهو: نفذنا ضربة افتتاحية ناجحة
آخر الأخبار
2025-06-13
نتنياهو: نفذنا ضربة افتتاحية ناجحة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
19:55
هبة نصر للـLBCI: لا يوجد لدى الإدارة الأميركية أي خيار على الطاولة بضم لبنان الى سوريا
تقارير نشرة الاخبار
19:55
هبة نصر للـLBCI: لا يوجد لدى الإدارة الأميركية أي خيار على الطاولة بضم لبنان الى سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
19:48
محطات جديدة استقبلت فيها اليوم ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع…
تقارير نشرة الاخبار
19:48
محطات جديدة استقبلت فيها اليوم ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع…
0
تقارير نشرة الاخبار
19:44
مئة مليون دولار أميركي لدعم سلاح الجو اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
19:44
مئة مليون دولار أميركي لدعم سلاح الجو اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
19:42
في مهرجان الزهور... حصرون تحتضن طاقات الشباب
تقارير نشرة الاخبار
19:42
في مهرجان الزهور... حصرون تحتضن طاقات الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
19:41
صدى الشمال... صحيفة مناطقية تحوّلت إلى ذاكرة وطن
تقارير نشرة الاخبار
19:41
صدى الشمال... صحيفة مناطقية تحوّلت إلى ذاكرة وطن
0
تقارير نشرة الاخبار
19:38
بريطانيا تقترح أبراج مراقبة للبنان... هذه المرة على الحدود مع إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
19:38
بريطانيا تقترح أبراج مراقبة للبنان... هذه المرة على الحدود مع إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
19:28
لبنان بين وفرة المياه وسوء إدارتها
تقارير نشرة الاخبار
19:28
لبنان بين وفرة المياه وسوء إدارتها
0
تقارير نشرة الاخبار
19:27
تقاسم السلطة: مسلسل مكسيكي طويل
تقارير نشرة الاخبار
19:27
تقاسم السلطة: مسلسل مكسيكي طويل
0
تقارير نشرة الاخبار
19:20
من السجون إلى الحدود... ملف الموقوفين السوريين يفتح باب التصعيد
تقارير نشرة الاخبار
19:20
من السجون إلى الحدود... ملف الموقوفين السوريين يفتح باب التصعيد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
18:12
احتجز احدى الفتيات بعد استدراجها من بيروت منتحلا صفة أمنية... وهذا ما حصل
أمن وقضاء
18:12
احتجز احدى الفتيات بعد استدراجها من بيروت منتحلا صفة أمنية... وهذا ما حصل
2
خبر عاجل
21:28
البنتاغون: الخارجية الأميركية تقرر الموافقة على بيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار
خبر عاجل
21:28
البنتاغون: الخارجية الأميركية تقرر الموافقة على بيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار
3
حال الطقس
10:22
طقس صيفي حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار نسبي بالحرارة
حال الطقس
10:22
طقس صيفي حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار نسبي بالحرارة
4
أمن وقضاء
16:21
أدرعي: إستهدفنا عنصرا في حزب الله في منطقة الخيام
أمن وقضاء
16:21
أدرعي: إستهدفنا عنصرا في حزب الله في منطقة الخيام
5
فنّ
11:18
وائل كفوري يشوّق الجمهور لأغنية "بعتذر منك"... هذا ما نشره (فيديو)
فنّ
11:18
وائل كفوري يشوّق الجمهور لأغنية "بعتذر منك"... هذا ما نشره (فيديو)
6
اسرار
05:30
أسرار الصحف 12-07-2025
اسرار
05:30
أسرار الصحف 12-07-2025
7
أخبار لبنان
22:20
وزارة الخارجية الأميركية وافقت على اتفاق محتمل لبيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان
أخبار لبنان
22:20
وزارة الخارجية الأميركية وافقت على اتفاق محتمل لبيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان
8
فنّ
17:25
نجوى كرم تسحر الجمهور بإطلالة فريدة ومميزة... شاهدوا كيف بدت (صور)
فنّ
17:25
نجوى كرم تسحر الجمهور بإطلالة فريدة ومميزة... شاهدوا كيف بدت (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More