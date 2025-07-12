عباس عراقجي: تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيتخذ شكلا جديدا"

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيتخذ شكلا جديدا"، بعدما علقت الجمهورية الإسلامية رسميا تعاونها مع الوكالة الأممية.



وقال عراقجي: "لم يتوقف تعاوننا مع الوكالة، لكنه سيتخذ شكلا جديدا"، مضيفا أن طلبات الوكالة "سيتم النظر فيها حالة بحالة... مع الأخذ في الاعتبار مسائل السلامة والأمن".