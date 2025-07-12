إيران تؤكد التزامها بالحل الدبلوماسي في الملف النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران ملتزمة بالحل الدبلوماسي بشأن الملف النووي، على الرغم من الضربات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت منشآت نووية في الجمهورية الإسلامية.



وقال عراقجي لدبلوماسيين أجانب مجتمعين في طهران: "الجمهورية الإسلامية في إيران تظل مستعدّة لبناء هذه الثقة من خلال الدبلوماسية، ولكن قبل ذلك، يتعيّن على نظرائنا إقناعنا بأنّهم يريدون الدبلوماسية، وليس أن تُستخدم لإخفاء أهداف أخرى".

وأضاف عراقجي أنّ "الجمهورية الإسلامية في إيران ستحافظ على قدراتها، خصوصا العسكرية، في جميع الظروف"، مشيرا الى أنّ "هذه القدرات لن تكون موضع أي تفاوض".