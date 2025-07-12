موسكو: الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن المواد الغذائية والأسمدة فشل بسبب العقوبات الغربية

اعتبرت روسيا، أن اتفاقها المبرم مع الأمم المتحدة لتسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، فشل بسبب العقوبات الغربية.



وهدف الاتفاق إلى تسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، تمهيدا لخفض الأسعار العالمية.



وأكّدت وزارة الخارجية الروسية أن تمديد الاتفاق لم يكن "مخططا له" عند توقيعه.



وأضافت الوزارة: "نظرا للسياسة التدميرية التي تنتهجها العواصم الغربية وبشكل خاص في الاتحاد الأوروبي، والتي تتمثل في فرض عقوبات أحادية غير قانونية ومتزايدة ضد روسيا، فإن أيا من أهداف الاتفاق لم يتم تحقيقه".