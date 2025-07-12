اعتقال إيراني في الولايات المتحدة

اعتقلت السلطات الأميركية إيرانيا يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، في لوس أنجليس بتهمة تصدير "أجهزة إلكترونية متطورة" من الولايات المتحدة إلى إيران في انتهاك للعقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران، حسبما أعلنت وزارة العدل.



واعتُقل بهرام محمد أوستوفاري (66 عاما) من سانتا مونيكا وطهران، بعد ظهر الخميس لدى وصوله الى مطار لوس أنجليس الدولي، بتهمة تصدير معدات إشارات للسكك الحديد وأنظمة اتصالات إلى إيران بشكل غير قانوني.



وأوردت لائحة الاتهام أن أوستوفاري هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هندسة مقرها في طهران، زودت الحكومة الإيرانية بأنظمة إشارات واتصالات، بما في ذلك لمشاريع شركة سكك حديد في الجمهورية الإسلامية.



وجاء في إعلان وزارة العدل الصادر الجمعة: "من أيار 2018 إلى تموز 2025 على الأقل، حصل أوستوفاري والمتآمرون معه على معالجات حاسوبية متطورة ومعدات إشارات للسكك الحديد وإلكترونيات ومكونات إلكترونية أخرى، وشحنوها إلى الشركة "أ" في إيران".



وذكرت أن أوستوفاري استخدم شركتين وهميتين كان يديرهما في الإمارات العربية المتحدة كقناتين للحصول على الأجهزة الإلكترونية وتوجيهها إلى إيران، مع إخفاء وجهتها الحقيقية عن الموردين الأميركيين.



وبحسب لائحة الاتهام، فإن أوستوفاري واصل التصدير غير المشروع حتى بعد حصوله على الإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة في أيار 2020، وكان على علم بعقوبات واشنطن على طهران.



وجاء في الإعلان: "كان أوستوفاري على علم بالعقوبات الأميركية على إيران، إذ ذكرها في رسائل إلكترونية إلى متآمرين معه، ووجّه أحد الشركاء لتقديم معلومات كاذبة إلى مسؤول فدرالي في مجال مراقبة الصادرات بشأن الاستخدام النهائي للسلع الأميركية المنشأ التي شحنوها إلى الشركة "أ" في إيران".



وفي حال إدانته يواجه أوستوفاري، الذي وجهت اليه أربع تهم بانتهاك العقوبات، عقوبة قصوى بالسجن 20 عاما عن كل تهمة.