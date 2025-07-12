إيران تحذّر الأوروبيين من أنّ العودة إلى العقوبات سيعني "نهاية" دورهم في الملف النووي

حذرت طهران من أنّ تفعيل آلية "الزناد" عبر إعادة فرض عقوبات دولية على البرنامج النووي الإيراني، سيعني "نهاية" الدور الأوروبي في الملف النووي.



وتسمح آلية "الزناد" (Snapback) المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران إذا لم تفِ بالتزاماتها.



وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه إذا تم تفعيل هذه الآلية، فذلك "سيعني نهاية دور أوروبا في الملف النووي الإيراني".