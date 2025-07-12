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لقاء مباشر سيعقد بين مسؤول سوري ومسؤول إسرائيلي في باكو
أخبار دولية
2025-07-12 | 09:25
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لقاء مباشر سيعقد بين مسؤول سوري ومسؤول إسرائيلي في باكو
أفاد مصدر دبلوماسي في دمشق بأنّ لقاء مباشرا سيجمع مسؤولا سوريا ومسؤولا اسرائيليا في باكو على هامش زيارة يجريها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى أذربيجان.
وقال المصدر المطّلع على المحادثات لفرانس برس إنه "سيكون هناك لقاء بين مسؤول سوري ومسؤول اسرائيلي على هامش الزيارة التي يجريها الشرع إلى باكو"، مشيرا إلى أن الشرع لن يشارك فيه.
وقال إن المحادثات سوف تتمحور حول "الوجود الاسرائيلي العسكري المستحدث في سوريا" في إشارة إلى مناطق توغّلت اليها القوات الاسرائيلية في جنوب سوريا بعد سقوط حكم بشار الأسد قبل أكثر من سبعة أشهر.
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