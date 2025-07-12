الاتحاد الأوروبي ينتقد رسوم ترامب الجديدة مع "استعداده" لمواصلة العمل على اتفاق

انتقدت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها، لكنها أكدت استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة العمل على اتفاق مع واشنطن.



وقالت فون دير لايين في بيان: "فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على صادرات الاتحاد الـوروبي سيؤدي الى تعطيل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتي الأطلسي".



وأضافت: "ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق بحلول الأول من آب. وفي الوقت نفسه، سنتخذ كل الاجراءات الضرورية للحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك تبني إجراءات مضادة متكافئة إذا كان ذلك ضروريا".