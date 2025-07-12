ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي إلى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية" بعد رسوم ترامب الجديدة

أعرب ايمانويل ماكرون عبر منصة اكس عن "استياء" فرنسا "الشديد"، دعيا الاتحاد الأوروبي الى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية" بعدما هدد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية نسبتها 30 في المئة على السلع الاوروبية في الأول من آب.ودعا الرئيس الفرنسي المفوضية الأوروبية الى "تسريع وتيرة التحضير لإجراءات مضادة ذات صدقية، عبر استنفار كل الادوات المتوافرة لها، إذا لم يتم التوصل الى اتفاق بحلول الأول من آب".