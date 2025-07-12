اتهم مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى حركة حماس الفلسطينية بتعطيل محاولات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة عبر رفضها خطة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول قوله إن حماس "رفضت المقترح القطري، وتضع عقبات، وترفض التنازل، وتواكب المحادثات بحملة حرب نفسية تهدف إلى تقويض المفاوضات".وأضاف أن إسرائيل "بيّنت استعدادها لإظهار مرونة في المفاوضات".