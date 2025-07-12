برلين تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التفاوض مع واشنطن في شكل براغماتي

دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية الاتحاد الأوروبي الى التفاوض "في شكل براغماتي" مع الولايات المتحدة، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على السلع الأوروبية اعتبارا من الأول من آب.



وقالت كاترينا رايشه في بيان: "المطلوب الآن من الاتحاد الأوروبي، في ما تبقى له من وقت، أن يتفاوض في شكل براغماتي مع الولايات المتحدة للتوصل الى حل يركز على نقاط الخلاف الرئيسية".