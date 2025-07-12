الجيش السوداني يصد هجوما لقوات الدعم السريع على الفاشر

صدّ الجيش السوداني هجوما لقوات الدعم السريع على الفاشر، وفق ما أكد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس، بعدما أعلنت القوات المذكورة سيطرتها على عدة مناطق رئيسية في المدينة الواقعة في غرب السودان.



وأفاد المصدر العسكري بأن الجيش مدعوما بفصائل مسلحة متحالفة معه، استعاد سجن شالا ومقر شرطة الاحتياطي المركزي في جنوب غرب المدينة، مكبدا الدعم السريع "خسائر كبيرة".



في المقابل، قال مصدر في قوات الدعم السريع لوكالة فرانس برس إن الأخيرة تسيطر بشكل كامل على هذه المواقع نفسها منذ الجمعة، بالإضافة إلى سوق المواشي الواقع في جنوب الفاشر.



وقال صلاح عيسى، أحد سكان حي أولاد الريف في وسط الفاشر، إن قوات الدعم السريع بدأت هجوما الجمعة من جنوب غرب المدينة، متجهة نحو المطار.



وقال شاهد آخر هو محيي الدين عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن عناصر الدعم السريع شنوا هجوما بالأسلحة الرشاشة، فيما كانوا يستخدمون عادة القصف المدفعي الثقيل لاستهداف مواقع في المدينة.