الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أستراليا ترجح تجسس الصين على مناوراتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة

أخبار دولية
2025-07-13 | 00:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أستراليا ترجح تجسس الصين على مناوراتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أستراليا ترجح تجسس الصين على مناوراتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة

أعلنت الحكومة الأسترالية أنها تتوقع أن تتجسس الصين على مناورات عسكرية مشتركة من المقرر أن تجريها مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين. 
     
كما جددت الحكومة اتهامها للصين بأنها تسعى لإنشاء قاعدة عسكرية في جنوب المحيط الهادئ، وهو ما تنفيه بكين وتعتبره "رواية كاذبة". 
     
وتزامنت هذه التصريحات التي أدلى بها وزير في الحكومة الأسترالية مع زيارة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للصين التي استغرقت ستة أيام بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. 
     
ومن المقرر أن يشارك أكثر من 30 ألف جندي من 19 دولة في مناورات "سيف التعويذة" التي تجرى كل عامين وتبدأ الأحد في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة. 
     
وقال بات كونروي، وزير الصناعات الدفاعية وشؤون جزر المحيط الهادئ في الحكومة الاسترالية، إن "الجيش الصيني يراقب هذه المناورات منذ عام 2017، وسيكون من غير المعتاد ألا يفعل ذلك هذه المرة". 
     
,أضاف لهيئة لشبمة "آي بي سي" الاسترالية الرسمية: "سنراقب أنشطتهم بطبيعة الحال ونرصد أي وجود لهم في كل أنحاء أستراليا". 
     
واعتبر كونروي أن الهدف من مراقبة هذه المناورات "جمع معلومات استخباراتية حول الإجراءات ومختلف الأجهزة الإلكترونية واستخدام الاتصالات"، مشيرا إلى أن بلاده ستجري التعديلات اللازمة لمنع أي تسريب. 
     
وتشكل منطقة جنوب المحيط الهادئ ذات الأهمية الاستراتيجية، نقطة نزاع بين الصين ومنافسيها الغربيين. 
     
وقال كونروي إن الصين "تسعى لتأمين قاعدة عسكرية في منطقة" المحيط الهادئ، مضيفا: "نبذل جهدا كبيرا لنكون الشريك الأمني الرئيسي المفضل للمنطقة". 
          
وأكد كونروي أن أستراليا تريد "منطقة متوازنة لا يهيمن عليها أحد ولا يسيطر عليها أحد".
     
ورفضت سفارة الصين في فيجي هذا الشهر مزاعم أستراليا عن رغبتها في إنشاء قاعدة عسكرية في المنطقة، معتبرة هذا الادعاء "رواية كاذبة" وراءها "دوافع خفية". 

أخبار دولية

استراليا

تجسس

الصين

الولايات المتحدة

مناورات عسكرية

LBCI التالي
ترامب يحض أنصاره على التخلي عن هوسهم بـ"ملفات ابستين"
الرئيسة المكسيكية واثقة بـ"التوصل إلى اتفاق" مع الولايات المتحدة بعد رسوم ترامب الجديدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-04-21

الفيليبين والولايات المتحدة تبدآن مناورات عسكرية لمدة ثلاثة أسابيع

LBCI
أخبار دولية
2025-06-27

الصين تؤكد التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2025-05-11

الصين: محادثاتنا التجارية مع الولايات المتحدة كانت صريحة ومتعمقة وبناءة

LBCI
أخبار دولية
2025-04-25

الصين: من الضروري الاستعداد "للسيناريو الأسوأ" في ظل استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:03

إصابة الرئيس الإيراني بهجوم إسرائيلي في حزيران الماضي... هذا ما كشفته وكالة أنباء "فارس"

LBCI
أخبار دولية
02:34

في غزة... 27 شهيدا على الأقل جراء ضربات إسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
00:53

ليبيريا تنفي أن تكون زلة لسان ترامب بشأن لغة الرئيس بواكاي قد شكلت "إهانة"

LBCI
أخبار دولية
00:31

كيم جونغ أون يؤكد دعمه الكامل لموسكو بشأن الحرب في أوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-04-18

قبلان: نريد حكومة تعمل على أرض الواقع لا بالطائرة

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-11

الرئيس عون: حصرية السلاح قرار نهائي... ولا تطبيع في السياسة اللبنانية

LBCI
عالم الطبخ
2025-07-10

دجاج كابريزي... وصفة شهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-22

بلدية برج رحال: فوز الأعضاء بالتزكية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

هبة نصر للـLBCI: لا يوجد لدى الإدارة الأميركية أي خيار على الطاولة بضم لبنان الى سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

محطات جديدة استقبلت فيها اليوم ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مئة مليون دولار أميركي لدعم سلاح الجو اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في مهرجان الزهور... حصرون تحتضن طاقات الشباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

صدى الشمال... صحيفة مناطقية تحوّلت إلى ذاكرة وطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بريطانيا تقترح أبراج مراقبة للبنان... هذه المرة على الحدود مع إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

لبنان بين وفرة المياه وسوء إدارتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

تقاسم السلطة: مسلسل مكسيكي طويل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

من السجون إلى الحدود... ملف الموقوفين السوريين يفتح باب التصعيد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:12

احتجز احدى الفتيات بعد استدراجها من بيروت منتحلا صفة أمنية... وهذا ما حصل

LBCI
فنّ
14:45

بعد سنوات من المعاناة... نادين الراسي تكتشف الحقيقة كاملة وتكشفها: لهذا السبب حُرمت من أولادي (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
02:53

جعجع: تصريح توم براك برسم السلطة والحكومة اللبنانية

LBCI
أخبار دولية
00:25

في فرنسا... سجين يهرب من السجن في حقيبة نزيل آخر أفرج عنه

LBCI
حال الطقس
04:22

طقس صيفي حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار نسبي بالحرارة

LBCI
فنّ
05:18

وائل كفوري يشوّق الجمهور لأغنية "بعتذر منك"... هذا ما نشره (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
10:21

أدرعي: إستهدفنا عنصرا في حزب الله في منطقة الخيام

LBCI
فنّ
11:25

نجوى كرم تسحر الجمهور بإطلالة فريدة ومميزة... شاهدوا كيف بدت (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More