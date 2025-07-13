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في فرنسا... سجين يهرب من السجن في حقيبة نزيل آخر أفرج عنه
أخبار دولية
2025-07-13 | 00:25
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في فرنسا... سجين يهرب من السجن في حقيبة نزيل آخر أفرج عنه
أعلنت إدارة السجون الفرنسية فتح تحقيق بعد هروب سجين من خلال الاختباء في حقيبة نزيل آخر أثناء مغادرته السجن بعد قضاء عقوبته.
ويبلغ السجين الفار 20 عاما وهرب من سجن كورباس قرب ليون في جنوب شرق فرنسا الجمعة، وفق ما ذكرت قناة "بي إف إم تي في".
وقالت إدارة السجن في بيان لوكالة فرانس برس إن السجين كان يقضي محكوميات عدة.
وجاء في البيان أنه "استغل الإفراج عن نزيل آخر في نفس الزنزانة للاختباء داخل أمتعته والخروج".
وكشف مصدر مطّلع لوكالة فرانس برس أن السجين الهارب كان يخضع للتحقيق أيضا في قضية مرتبطة بالجريمة المنظمة.
وأعلنت إدارة السجون أن تحقيقا داخليا يجري حاليا، وأن النيابة العامة في ليون فتح تحقيقا منفصلا.
أخبار دولية
فرنسا
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