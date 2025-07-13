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نيجيريا تعلن سجن 44 شخصا بتهمة تمويل الارهاب
أخبار دولية
2025-07-13 | 00:27
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نيجيريا تعلن سجن 44 شخصا بتهمة تمويل الارهاب
أصدرت نيجيريا أحكاما بالسجن تصل إلى 30 عاما بحق 44 جهاديا من تنظيم بوكو حرام بتهمة تمويل أنشطة إرهابية، وفقا لما ذكره متحدث باسم وكالة مكافحة الإرهاب.
وأعلن المتحدث باسم مركز مكافحة الإرهاب النيجيري آبو مايكل في بيان، أن المدانين هم من بين 54 مشتبها بهم مثلوا أمام أربع محاكم مدنية شُكلت خصيصا في قاعدة عسكرية ببلدة كاينجي بولاية النيجر الوسطى.
وكانت نيجيريا قد استأنفت الأربعاء محاكمة المشتبه بهم بعد سبع سنوات من تعليقها الاجراءات القضائية لأكثر من ألف شخص يشتبه بصلتهم بالمجموعة الجهادية التي تشن تمردا منذ عام 2009 لإقامة خلافة إسلامية.
وكشف مايكل في بيانه، أن المحاكم أصدرت أحكاما بحق المدانين "تراوح بين السجن من 10 إلى 30 عاما مع الأشغال الشاقة".
وأشار إلى أنه مع هذه الإدانات الأخيرة، تكون نيجيريا قد اختتمت 785 قضية "تتعلق بتمويل الإرهاب وجرائم أخرى متصلة بالإرهاب"، مع إرجاء عشر قضايا متبقية إلى موعد لاحق.
ونيجيريا مدرجة من قبل مراقبين دوليين ضمن "دول القائمة الرمادية" إلى جانب جنوب السودان وجنوب افريقيا وموناكو وكرواتيا لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أخبار دولية
نيجيريا
سجن
الارهاب
تنظيم بوكو حرام
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