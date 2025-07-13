كيم جونغ أون يؤكد دعمه الكامل لموسكو بشأن الحرب في أوكرانيا

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعمه الكامل لموسكو بشأن الحرب في أوكرانيا خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم ولافروف التقيا السبت في "أجواء مليئة بالثقة الرفاقية".



ونشرت وزارة الخارجية الروسية مقطع فيديو يظهران فيه وهما يتصافحان، وقالت إن المحادثات عقدت في مدينة وونسان على الساحل الشرقي للبلاد حيث تم افتتاح منتجع ضخم مؤخرا.



وقال كيم لضيفه إن بلاده "مستعدة لدعم وتشجيع كل تدابير القيادة الروسية من دون شروط في ما يتعلق بمعالجة السبب الجذري للأزمة الأوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.



كما أعرب الزعيم الكوري الشمالي عن "إيمانه الراسخ بأن الجيش والشعب الروسيين سينتصران بالتأكيد في القضية المقدسة المتمثلة في الدفاع عن كرامة البلاد ومصالحها الأساسية".



وذكرت الوكالة أن الرجلين ناقشا "مسائل مهمة لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في محادثات القمة التاريخية بين جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية وروسيا في حزيران 2024".



ففي العام الماضي، وقعت الدولتان الخاضعتان لعقوبات شديدة اتفاق تعاون عسكري يشمل بندا عن الدفاع المتبادل، خلال زيارة نادرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية.



من جهته، أكد لافروف أنّ بوتين يأمل في "مواصلة الاتصالات المباشرة" مع كيم جونغ أون "في أقرب وقت وقت ممكن"، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية.