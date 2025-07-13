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ليبيريا تنفي أن تكون زلة لسان ترامب بشأن لغة الرئيس بواكاي قد شكلت "إهانة"

أخبار دولية
2025-07-13 | 00:53
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ليبيريا تنفي أن تكون زلة لسان ترامب بشأن لغة الرئيس بواكاي قد شكلت &quot;إهانة&quot;
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ليبيريا تنفي أن تكون زلة لسان ترامب بشأن لغة الرئيس بواكاي قد شكلت "إهانة"

اعتبرت وزيرة خارجية ليبيريا أن الرئيس الليبيري لم يشعر بالاهانة بسبب تعليق ترامب حول طلاقته بلغته الأم، مشيرة إلى أن جوزيف بواكاي "تشرّف" بلقاء نظيره الأميركي هذا الأسبوع.
     
وتحولت زلة لسان الرئيس الأميركي إلى مصدر نقاش ودعابة على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أنها ألهمت مغنية لتصدر أغنية لاقت انتشارا واسعا.
     
وأشاد ترامب الأربعاء بالرئيس جوزيف بواكاي لإتقانه اللغة الإنكليزية، من دون أن يعلم أن الإنكليزية هي اللغة الرسمية في ليبيريا. 
     
وسأل ترامب بواكاي خلال قمة مصغرة في البيت الأبيض مع خمسة رؤساء لدول غنية بالمعادن في غرب افريقيا: "لغتك الإنكليزية ممتازة (...) أين تعلمتها؟"، ليجيبه الرئيس الليبيري متصنعا ضحكة بأنه تلقى تعليمه في وطنه. 
     
وقالت وزيرة الخارجية الليبيرية سارة بيسولو نيانتي لوكالة فرانس برس: "تشرفنا بدعوة البيت الأبيض للرئيس بواكاي للقاء الرئيس ترامب وقادة أفارقة". وأضافت: "لم يكن هناك شعور بالإهانة".
     
وأكدت حرص ليبيريا على تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة "المبنية على الاحترام المتبادل". 
     
وفي رد على زلة ترامب، كتبت المغنية وسفيرة الثقافة السابقة كوين جولي إندي أغنية تكريما لبواكاي تقول: "نحن نحيي رئيسنا الأسود، ملك افريقيا الإنكليزي الجميل". وتمت مشاركة الفيديو الخاص بها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
     
وأبدى الليبيريون ردود فعل متباينة حيال ما حدث، حيث اعتبر بعضهم أن ترامب سخر من رئيسهم فيما رأى البعض الآخر في زيارة بواكاي للبيت الأبيض  انجازا.

أخبار دولية

ليبيريا

جوزيف بواكاي

ترامب

اللغة الإنكليزية

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