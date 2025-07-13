في غزة... 27 شهيدا على الأقل جراء ضربات إسرائيلية

أعلن الدفاع المدني في غزة إستشهاد 27 شخصا بينهم أطفال في ضربات إسرائيلية فجر الأحد على مواقع متعددة في القطاع المدمّر جراء 21 شهرا من الحرب.



وكشف المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس، أن الضربات التي نُفذت قبل الفجر وفي الصباح الباكر، أصابت منازل ومخيّمات نازحين بشكل خاص.