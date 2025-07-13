نتنياهو: نعمل مع ترامب على التطبيع مع دول عربية

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التطبيع مع دول عربية.



وقال لـ"فوكس نيوز": "عملت مع ترامب خلال زيارتي الأخيرة للولايات المتحدة على اتفاق في غزة". وأضاف: "آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق في غزة. وأعتقد أننا في النهاية سنحقق كل أهدافنا في غزة بما فيها تدمير حماس".



من جهته أخرى، اعتبر نتنياهو أنه يجب عليهم إبقاء إيران تحت الرقابة. وقال: "حققنا نصرا عظيما على إيران وهذا يمكن أن ينتج نموا رائعا".



وأضاف: "قتلنا علماء نوويين إيرانيين سابقا لكن ليس كالعلماء الكبار الذين قتلناهم في الحرب الأخيرة".