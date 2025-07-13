روسيا: قواتنا سيطرت على قريتين في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قريتي ميكولايفكا وميرني في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.



ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من التقارير الواردة من ساحة المعركة.