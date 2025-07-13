سفينة جديدة محملة بالمساعدات الإنسانية تبحر من إيطاليا إلى غزة

أبحرت سفينة جديدة من "أسطول الحرية" تقل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين وتحمل مساعدات إنسانية من ميناء سيراكيوز في صقلية متوجهة إلى غزة، وفق وكالة فرانس برس بعد أكثر من شهر من اعتراض إسرائيل سفينة سابقة.



وأبحرت السفينة "حنظلة" التابعة لهذه الحركة اللاعنفية الدولية الداعمة للفلسطينيين من ميناء سيراكيوز بعيد الساعة 12,00 (10,00بتوقيت غرينتش) وعلى متنها نحو 15 ناشطًا.



وستحاول الوصول إلى قطاع غزة المحاصر، الذي يواجه وضعا إنسانيًا كارثيًا، بعد حرب لأكثر من عشرين شهرًا.



وتجمع عشرات الأشخاص حمل بعضهم العلم فلسطينيّ أو كوفية، في الميناء دعمًا لرحلة السفينة وهم يهتفون "فلسطين حرة"، حسب وكالة فرانس برس.



ومن المقرر أن تبحر السفينة النروجية السابقة المحملة بالإمدادات الطبية والأغذية ولوازم الأطفال والأدوية لأسبوع في المتوسط لعبور مسافة 1800 كيلومتر إلى سواحل غزة.



ستتوقف السفينة في غاليبولي جنوب شرق إيطاليا حيث ستنضم نائبتان من حزب "فرنسا الأبية" (LFI) هما غابرييل كاتالا وإيما فورو إلى الناشطين في 18 تموز.



وكان على متن السفينة الشراعية 12 ناشطًا بينهم الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ والنائبة الأوروبية عن حزب فرنسا الابية ريما حسن التي اعتقلت بعد ثلاثة أيام من اعتراض السفينة على بعد حوالى 185 كيلومترًا غرب سواحل غزة.