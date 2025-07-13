توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية وشركة موانئ دبي العالمية

وُقعت اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية وشركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار أميركيّ، وبحضور الرئيس السوريّ أحمد الشرع.



وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز البِنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا.