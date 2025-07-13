اشتباكات متقطعة يشهدها حي المقوص في مدينة السويداء في الجنوب السوريّ

قُتل شخص وسقط ١٥ جريحًا في اشتباكات متقطعة يشهدها حي المقوص في مدينة السويداء في الجنوب السوريّ.



ووقوعت في الحي عمليات خطف - بلغ عددها من الجهتين ٢٣ شخصًا - بين مجموعة من العشائر العربية في المحافظة وفصيل مسلح من السويداء.



وفيما المنطقة مازالت تشهد اشتباكات متقطعة ناشد شيخ عقل الطائفة الدرزية في السويداء حمود الحناوي في بيان له الرئيس السوريّ أحمد الشرع ووجهاء العشائر العربية للتدخل ووأد الفتنة.



ودعا الطرفين لاحكام لغة العقل وتبادل المخطوفين.