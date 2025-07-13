كالاس: لدى الاتحاد الأوروبيّ أدوات للدفاع عن مصالحه في الحرب التجارية

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ كايا كالاس، أنّ التكتل يمتلك "الأدوات" للدفاع عن نفسه في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، لا سيما من خلال استهداف "الخدمات"، التي تصدّرها الولايات المتحدة إلى الأوروبيين.



وقالت في مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون ديمانش": "لطالما سعى الاتحاد الأوروبيّ إلى حل تفاوضيّ".



وأضافت: "لكن إذا لزم الأمر، فهو يمتلك أيضًا الأدوات للدفاع عن مصالحه".



لكنها أكدت أيضًا استعداد الاتحاد لاتخاذ "كل التدابير اللازمة لحماية مصالحه، وبينها اتخاذ تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر".



واعتبرت كالاس إلى أنّه في قطاع الخدمات، تتمتع أوروبا بموقف قويّ.