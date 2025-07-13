وزارة الداخلية السورية ألقت القبض على شحص يعتزم تنفيذ عمليات إرهابية: ارتباط الموقوف بخلية تتبع لـ"حزب الله"

نفّذ جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخليّ في محافظة حمص، عملية أمنية نوعية استباقية، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو محمود فاضل، وفق ما أكّدت وزارة الداخلية السورية.



وأوضحت الوزارة ضبط عدد من العبوات الناسفة الجاهزة للاستخدام في حوزته، كان يعتزم تنفيذ عمليات إرهابية بها في المنطقة.



وكشفت التحقيقات الأوّلية، وفق ما قالت الوزارة، ارتباط الموقوف بخلية تتبع لـ"حزب الله" اللبنانيّ.



وأضافت: "تبيّن أنه استلم العبوات عبر معابر التهريب غير الشرعية، صودرت العبوات الناسفة، وأُحيل الموقوف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ونفى مكتب العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، من جهته، ما ورد في بيان وزارة الداخلية السورية عن مزاعم ‏ارتباط أحد الموقوفين في محافظة حمص بالحزب.



وقال إنّ "حزب الله" ليس لديه أي وجود أو نشاط في ‏سوريا، ولا علاقة له بأيّ أحداث أو صراعات هناك، وهو حريص على أمن سوريا واستقرارها وسلامة ‏شعبها.‏