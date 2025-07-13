أهالي حي المقوس – السويداء: دعوة إلى التهدئة وحقن الدماء في محافظة السويداء

يهيب أهالي حي المقوس – السويداء بالأطراف المعنية في الاشتباكات، التحلي بالحكمة وضبط النفس، وتغليب لغة العقل والحوار على منطق السلاح والعنف.وقال الأهالي، في بيان، إنّ ما يجري لا يخدم إلا الفوضى، ويعرض أرواح الأبرياء للخطر، ويدفع بالمحافظة إلى منزلقات خطيرة لا رابح فيها.وأكّدوا أنّ جرائم الخطف مرفوضة ومدانة بكل أشكالها، ولا يمكن مواجهة الظلم بمزيد من الظلم، ولا يُبنى العدل بالثأر والعنف.وطالبوا بما يلي:. الوقف الفوريّ لإطلاق النار والاشتباكات في حي المقوس ومحيطه.. الإفراج غير المشروط عن المخطوفين من كلا الطرفين.. فتح قنوات للحوار والتواصل بين مختلف المكونات برعاية العقلاء ووجهاء المحافظة.. تغليب المصلحة العامة والسلم الأهلي على أي اعتبارات فئوية أو شخصية.