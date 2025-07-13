نتنياهو: مصممون على تحقيق هدفين رئيسيين في غزة

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، أنّ حكومته مصممة على تحقيق هدفين رئيسيين في قطاع غزة، وهما إعادة المخطوفين والقضاء على حركة "حماس".



وأشار، خلال فيديو نشره على صفحته على منصة X، إلى أنّ إسرائيل وافقت على الصفقة بمقترح ويتكوف، إضافة إلى مقترحات الوسطاء، "إلّا أنّ "حماس" رفضتها وأصرت على البقاء في غزة وإعادة التسلح".