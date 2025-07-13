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وزيرا خارجية روسيا والصين بحثا علاقات بلديهما مع الولايات المتحدة وآفاق إنهاء الحرب في أوكرانيا
أخبار دولية
2025-07-13 | 12:30
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وزيرا خارجية روسيا والصين بحثا علاقات بلديهما مع الولايات المتحدة وآفاق إنهاء الحرب في أوكرانيا
بحث وزيرا خارجية روسيا والصين في بكين علاقات بلديهما مع الولايات المتحدة وآفاق إنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.
ومن المقرر أن يحضر سيرجي لافروف اجتماعًا لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.
وأوضحت وزارة الخارجية أنّ الطرفين ناقشا أيضًا العلاقات مع الولايات المتحدة وآفاق حل الأزمة الأوكرانية.
وقالت: "جرى التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الوثيق بين البلدين على الساحة الدولية، بما في ذلك في الأمم المتحدة ومجلس
الأمن التابع لها ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس ومجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصاديّ لدول آسيا والمحيط الهادي".
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