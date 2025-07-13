المستشار الألمانيّ: سأعمل للتوصل إلى حل للحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة

أكّد المستشار الألمانيّ فريدريش ميرتس، أنّه سيعمل بشكل مكثف مع الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للتوصل إلى حل للحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة.



وقال ميرتس للهيئة العامة للبث الإذاعيّ، في ألمانيا (إيه.آر.دي): "ناقشت هذا الأمر بشكل مكثّف في مطلع هذا الأسبوع مع ماكرون وأورسولا فون دير لاين".



وتابع: "نريد أن نستغل الآن فترة الأسبوعين ونصف الأسبوع حتى الأول من آب لإيجاد حل وأنا ملتزم تمامًا بهذا".