ماكرون: الحرية تواجه أكبر تهديد منذ العام 1945

اعتبر الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون أنّ "الحرية لم تكن مهددة إلى هذا الحد" منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.



وقال في خطابه التقليديّ أمام القوات المسلحة عشية العيد الوطني الفرنسيّ: "السلام في قارتنا لم يعتمد أبدًا إلى هذا الحد على قراراتنا الحالية".



وأضاف: "نعيش في زمن اضطرابات، رأينا منذ فترة طويلة اقترابها. هذه الاضطرابات أصبحت الآن واقعًا".



ولفت إلى أنّ "السلام في قارتنا لم يعتمد أبدا إلى هذا الحد على قراراتنا الحالية"، مشيرًا خصوصا إلى "الإمبرياليات وقوى الضم" مثل روسيا التي تشن حربًا ضد أوكرانيا منذ شباط 2022.



وأوضح أنّ النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية أصبح محل نزاع وإضعاف متزايد، و"بما أنه لم تعد هناك قواعد، فإن قانون الأقوى هو الذي يسود".



وقال إنّ على فرنسا "مواجهة تحديات جمة لتبقى حرة، سيدة مصيرها".



وأكد الرئيس الفرنسي أنّ "التعبئة المشتركة بين الوزارات ضرورية للدفاع الوطني، يجب أن يكون الجميع في مواقعهم القتالية".