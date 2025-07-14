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بيتكوين تتجاوز حاجز 120 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها

أخبار دولية
2025-07-14 | 00:41
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بيتكوين تتجاوز حاجز 120 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها
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بيتكوين تتجاوز حاجز 120 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها

سجلت‭ ‬بيتكوين مستوى جديدا غير مسبوق اليوم الاثنين، حيث تجاوزت 120 ألف دولار للمرة الأولى، في مؤشر على زيادة الثقة والاستثمار في أكبر عملة مشفرة في العالم وسط توقعات المستثمرين بتحقيق مكاسب سياسية طال انتظارها للصناعة هذا الأسبوع.

وشهدت بيتكوين ارتفاعا بنسبة 29 بالمئة هذا العام حتى الآن، مما أثار انتعاشا أوسع في العملات المشفرة الأخرى في خلال الأسابيع الماضية على الرغم من التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب وأثارت الكثير من الفوضى.

أما إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، فقد قفزت أيضا إلى أعلى مستوى لها في خلال أكثر من خمسة أشهر عند 3048.23 دولار ووصلت في أحدث التداول إلى 3036.24 دولار.

ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى نحو 3.78 تريليون دولار حسب بيانات موقع كوين ماركت كاب المتخصص في تتبع سوق العملات الرقمية.
 

اقتصاد

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دولار

للمرة

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تاريخها

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