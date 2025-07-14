الافراج عن المحتجزين من أبناء محافظة السويداء في حي المقوس

أفرج فجر الاثنين، عن جميع المحتجزين من أبناء محافظة السويداء في حي المقوس، وذلك بعد وساطة قادها شيخ العقل الشيخ يوسف جربوع، بالتعاون مع مشايخ الطائفة ووجهاء العشائر، كخطوة أولى ضمن مساعٍ تهدف للإفراج عن كافة المحتجزين لدى مختلف الأطراف وتهدئة التوتر القائم.

