زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب منطقة جزر تانيمبار الإندونيسية

أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالا بلغت شدته 6.8 درجات ضرب منطقة جزر تانيمبار في إندونيسيا اليوم الاثنين.



وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.