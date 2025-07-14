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وزير الخارجية الصيني: العلاقات الصينية الروسية هي الأكثر استقرارا ونضجا
أخبار دولية
2025-07-14 | 03:01
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وزير الخارجية الصيني: العلاقات الصينية الروسية هي الأكثر استقرارا ونضجا
وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي العلاقة بين الصين وروسيا بأنها "الأكثر استقرارا ونضجا وقيمة استراتيجية في العالم" خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي يزور بكين، في خضم الحرب في أوكرانيا والتوترات مع واشنطن.
وقال وانغ يي للافروف بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، إن "العلاقات الصينية الروسية هي اليوم العلاقة الأكثر استقرارا ونضجا وقيمة استراتيجية بين القوى الكبرى في العالم".
وأشار الى أن الأولوية اليوم هي "الإعداد المشترك للتبادلات الرفيعة المستوى المقبلة"، و"تعميق التعاون الاستراتيجي الدولي"، و"الاستجابة المشتركة للتحديات التي يفرضها عالم متغير ومضطرب".
وناقش الوزيران أيضا الوضع في شبه الجزيرة الكورية والأزمة الأوكرانية والقضية النووية الإيرانية وقضايا دولية أخرى، بحسب البيان.
وكانت الحرب في قطاع غزة والعلاقات مع واشنطن ضمن المناقشات أيضا، وفقا لبيان منفصل لوزارة الخارجية الروسية.
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وانغ يي
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