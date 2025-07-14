7 مصابين في انفجار بمبنى سكني على مشارف مدينة قم الإيرانية

ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن انفجارا وقع في مبنى سكني في حي برديسان قرب مدينة قم وأسفر عن إصابة سبعة أشخاص.



ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن مصدر لم تسمه أن الانفجار لم يكن نتيجة أي هجوم إسرائيلي.



وقال مدير إدارة الإطفاء في قم للوكالة: "لحقت أضرار بأربع وحدات سكنية في الانفجار. التقديرات الأولية تظهر أن السبب هو تسرب للغاز ولا تزال عمليات المتابعة مستمرة".



وأشارت الوكالة إلى أن سكان المبنى مواطنون عاديون.