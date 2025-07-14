إيران: لا موعد محددا في الوقت الحاضر بشأن محادثات مع أميركا حول الملف النووي

أعلنت إيران ألا موعد محددا حتى الآن لاجتماع بين وزير خارجيتها عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لبحث برنامجها النووي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ردا على أسئلة صحافيين بهذا الصدد: "حتى الآن، لم يُحدد موعد أو وقت أو مكان محدد لهذه المسألة".



وعقد عراقجي وويتكوف خمس جولات من المحادثات منذ نيسان، قبل أن تشن إسرائيل ضربات على إيران في 13 حزيران أدت إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما.

