سلطات إقليم كردستان تعلن إسقاط مسيّرة قرب مطار اربيل في شمال العراق

أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق إسقاط طائرة مسيّرة "مفخخة" قرب مطار اربيل الدولي الذي يضمّ قاعدة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك للمرة الثانية خلال الشهر الحالي.



وقال جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي: "صباح اليوم، في الساعة 02,20 (23,20 ت.غ ليل الأحد)، تم إسقاط طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل الدولي"، مؤكدا عدم وقوع "أي خسائر بشرية أو مادية".



ولم تتبنّ أي جهة إطلاق المسيرة.