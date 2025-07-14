الشيخ حكمت الهجري يطالب بالحماية الدولية

كرر أحد مشايخ العقل الثلاثة في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، الطلب العاجل بـتأمين حماية دولية فورية، حقناً للدماء.وقال في بيان: "نؤكد تمسّكنا بجميع بياناتنا السابقة، وخصوصا المتعلقة بطلب الحماية الدولية العاجل، نظراً لتفاقم خطورة الوضع الأمني.وأضاف: "نرفض بشكل قاطع دخول أي جهة أمنية إلى مناطق السويداء، وعلى رأسها "الأمن العام" و"الهيئة"".وحمل "المسؤولية كاملة لكل من يشارك أو يسعى لإدخال الأمن العام إلى السويدا، ولكل من يتورّط في استهداف أهلنا وأرضنا".