زيلينسكي يؤكد أنه عقد اجتماعا "مثمرا" مع المبعوث الأميركي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه عقد اجتماعا "مثمرا" في كييف مع المبعوث الأميركي كيث كيلوغ تخلله بحث في التعاون الدفاعي والعقوبات على روسيا.



وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي: "ناقشنا السبيل الى السلام وما يمكننا القيام به عمليا ليكون السلام أقرب"، مشيرا الى أن ذلك يشمل "تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، والانتاج المشترك، وشراء الأسلحة بالتعاون مع أوروبا".