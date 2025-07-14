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الكرملين: شحنات الأسلحة الأميركية لأوكرانيا مستمرة بغض النظر عن تصريحات ترامب

أخبار دولية
2025-07-14 | 07:30
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الكرملين: شحنات الأسلحة الأميركية لأوكرانيا مستمرة بغض النظر عن تصريحات ترامب
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الكرملين: شحنات الأسلحة الأميركية لأوكرانيا مستمرة بغض النظر عن تصريحات ترامب

أكّد الكرملين اليوم الاثنين ان الرؤية الأشمل لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إمداد أوكرانيا بصواريخ باتريوت للدفاع الجوي تتمثل في أن شحنات الأسلحة والذخيرة الأميركية إلى كييف تواصلت ولا تزال مستمرة.
 
ولم يذكر ترامب عدد صواريخ باتريوت التي يخطط لإرسالها إلى أوكرانيا لكنه قال إن الاتحاد الأوروبي سيدفع تكلفتها للولايات المتحدة. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين ردا على سؤال بشأن تصريحات ترامب "يبدو الآن أن أوروبا ستدفع تكلفة هذه الإمدادات، سيتم دفع ثمن البعض، ولن يتم دفع ثمن البعض الآخر". وأضاف "تبقى الحقيقة المتمثلة في أن توريد الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة لأوكرانيا كان متواصلا وسيظل مستمرا". 

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