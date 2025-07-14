المرصد السوري: ارتفاع حصيلة الاشتباكات في السويداء الى 89 قتيلا

قتل 89 شخصا في الاشتباكات الدائرة في السويداء في جنوب سوريا بين مقاتلين دروز ومسلحين من البدو، بحسب حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المرصد إن القتلى هم 46 مقاتلا درزيا وأربعة مدنيين من السويداء، و18 مقاتلا من البدو، و14 من قوات الأمن، وسبعة أشخاص مجهولي الهوية بلباس عسكري.



وكانت حصيلة سابقة للمصدر ذاته أفادت بسقوط 64 قتيلا.