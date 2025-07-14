مقتل 4 في تحطم طائرة ببريطانيا

أعلنت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه ميديا) أن أربعة أشخاص قتلوا في تحطم طائرة صغيرة بمطار لندن ساوثيند أمس.



ولا يزال المطار مغلقا بعد الواقعة.



ويقع المطار على بعد 56 كيلومترا شرقي لندن وتستخدمه شركة إيزي جيت للإقلاع إلى وجهات سياحية أوروبية.