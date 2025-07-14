الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقتل 4 في تحطم طائرة ببريطانيا

أخبار دولية
2025-07-14 | 09:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقتل 4 في تحطم طائرة ببريطانيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مقتل 4 في تحطم طائرة ببريطانيا

أعلنت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه ميديا) أن أربعة أشخاص قتلوا في تحطم طائرة صغيرة بمطار لندن ساوثيند أمس.

ولا يزال المطار مغلقا بعد الواقعة.

ويقع المطار على بعد 56 كيلومترا شرقي لندن وتستخدمه شركة إيزي جيت للإقلاع إلى وجهات سياحية أوروبية.

أخبار دولية

تحطم

طائرة

بريطانيا

LBCI التالي
أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يعتزمون طرح مشروع قانون يتيح لترامب فرض عقوبات صارمة على روسيا
ويتكوف: متفاؤل حيال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:58

طهران تؤكد أنها لن تفاوض واشنطن اذا أصرت على التخلي عن تخصيب اليورانيوم

LBCI
أخبار دولية
12:51

إسرائيل تؤكد أن ضرباتها "تحذير واضح للنظام السوري" لعدم استهداف الدروز

LBCI
آخر الأخبار
12:47

كاتس: ضرب أهداف في سوريا "تحذير واضح للنظام السوري" وإسرائيل لن تسمح بإلحاق الأذى بالدروز في سوريا

LBCI
أخبار لبنان
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 14-07-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:58

طهران تؤكد أنها لن تفاوض واشنطن اذا أصرت على التخلي عن تخصيب اليورانيوم

LBCI
أخبار دولية
12:51

إسرائيل تؤكد أن ضرباتها "تحذير واضح للنظام السوري" لعدم استهداف الدروز

LBCI
أخبار دولية
12:28

وزير الدفاع السوري الى الجيش: ‏اسعوا لإعادة الاستقرار إلى أرجاء السويداء

LBCI
أخبار دولية
12:28

إسرائيل ترحب بمشاركة سوريا في اجتماع الاتحاد الأوروبيّ والشرق الأوسط

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-05-26

قائد الأمن الداخليّ في ريف دمشق: معلومات أفادت بوجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم "داعش"

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-30

فريد البستاني: استعادة الثقة بالقطاع المصرفي تبدأ بإعادة الودائع

LBCI
أخبار دولية
2025-05-01

ماكرون يعرض على إسرائيل المساعدة لمكافحة الحرائق

LBCI
اسرار
2025-04-22

أسرار الصحف 23-04-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:19

ذخائر القديسة تيريز انتقلت الى مركز كاريتاس في سن الفيل...

LBCI
أخبار لبنان
07:14

مؤتمر لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ناقش سبل تعزيز الإصلاح المالي

LBCI
أخبار لبنان
07:10

لقاء صحافي حول الشفافية والاستثمار العام في لبنان... هذا ما بحثه

LBCI
أخبار لبنان
05:42

كرامي تفقدت مركزي امتحانات في قضاء بعلبك: نسير نحو التعافي

LBCI
أخبار لبنان
05:29

وزير الداخلية الكويتي من بعبدا: لتفعيل عمل اللجنة العليا اللبنانية-الكويتية للبحث في مجالات مساعدة لبنان

LBCI
أخبار دولية
00:27

ترامب يأمل في التوصل إلى "تسوية" بشأن غزة خلال الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار دولية
00:26

ترامب: الولايات المتحدة سترسل منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

خسارة بطعم الفوز لمنتخب لبنان للسيدات امام اليابان مع انطلاقة بطولة اسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ذخائرُ القديسة تيرزيا الطفل يسوع في الفياضية بعد جولة في المتن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
14:57

بعد انتشار أنباء عن العثور على مخزن أسلحة في حرش بتبيات... معلومات الـLBCI: حسب الكشف الميدانيّ الأوّل لا شيء مرتبطًا بداعش

LBCI
فنّ
05:41

الموت يفجع زياد برجي برحيل أغلى الناس...

LBCI
خبر عاجل
17:07

مصدر في شركة الخطوط الجوية التركية للـLBCI: لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات إلى كل من لبنان سوريا العراق والأردن

LBCI
خبر عاجل
04:55

في بلدة اليمونة - بعلبك... الجيش يفكك أحد أضخم معامل المخدرات ويردم نفقا تابعا له

LBCI
خبر عاجل
15:45

معلومات للـLBCI: نتيجة التحقيق الأوليّ في عملية الدهم في بلدة بتبيات تبيّن أنّ الموقوفين لم يحضّروا لأعمال إرهابية وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص

LBCI
أمن وقضاء
08:14

قوى الأمن إلى العناصر الفارين من الخدمة: أبواب المؤسسة مفتوحة أمام جميع الذين فروا ويرغبون بالعودة

LBCI
خبر عاجل
03:53

مصرف لبنان يعلن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة K2 Integrity الأميركية

LBCI
خبر عاجل
15:43

معلومات للـLBCI: مديرية المخابرات نفذت عملية دهم في بلدة بتبيات - المتن الأعلى وأوقفت ٨ مواطنين وشخصيَن آخرَين لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More