اكتمال الإجراءات العسكرية المتعلقة بمضيق هرمز

اكتملت الإجراءات العسكرية المتعلقة بمضيق هرمز لكن لم يُتخذ قرار بعد بإغلاقه، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن النائب في البرلمان إسماعيل كوثري.



وشدد على أنّ الأمر لا يزال قيد المراجعة.