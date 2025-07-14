حماس: نتانياهو لا يريد التوصل الى أيّ اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتعمّد "إفشال" جهود الوسطاء في ظل عدم رغبته بالتوصل الى "أيّ اتفاق" لوقف اطلاق النار في غزة.



وقالت حماس إن "نتنياهو يتفنن في إفشال جولات التفاوض، الواحدة تلو الأخرى، ولا يريد التوصّل إلى أيّ اتفاق"، وذلك في بيان أصدرته مع دخول المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين في الدوحة، أسبوعها الثاني من دون تحقيق تقدم لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 21 شهرا.