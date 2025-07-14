ترامب: الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية مرتفعة للغاية على روسيا

أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، أنّ الولايات المتحدة ستفرض "رسومًا جمركية مرتفعة للغاية" على روسيا خلال 50 يوما في حال عدم توصلها إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا.



وقال ترامب للصحافيين إنه يشعر بخيبة أمل تجاه نظيره الروسيّ فلاديمير بوتين.