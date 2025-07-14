إسرائيل ترحب بمشاركة سوريا في اجتماع الاتحاد الأوروبيّ والشرق الأوسط

ترحب إسرائيل بمشاركة سوريا في اجتماع الاتحاد الأوروبيّ والشرق الأوسط في بروكسل، وفق ما أكّد وزير الخارجية الإسرائيليّ جدعون ساعر.



وقال ساعر للصحافيين قبيل الاجتماع المقرر: "نرحب بمشاركة الوزير السوريّ وسنكون معًا في الاجتماع نفسه".



وأضاف: "دعونا نرى ما سيحدث".

في سياق متصل، أكّد وزير الخارجية المصريّ بدر عبد العاطي أنّه لم يتغير شيء منذ الاتفاق بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في شأن استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة.