وزير الدفاع السوري الى الجيش: ‏اسعوا لإعادة الاستقرار إلى أرجاء السويداء

توجّه وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة إلى رجال الجيش العربي السوري في محافظة السويداء بالقول " أوصيكم بحماية أهلكم المواطنين، والوقوف بينهم وبين العصابات الخارجة عن القانون التي تسعى لإيذائهم وزعزعة أمنهم.



‏حافظوا على الممتلكات العامة والخاصة من عبث اللصوص وضعاف النفوس، فكل تقصير يُسجّل، وكل تهاون يُحاسب.



‏اسعوا لإعادة الاستقرار إلى أرجاء السويداء، وكونوا عونًا لمن يحتاج مساعدتكم، كما عهدناكم دائمًا: حماةً للناس، لا عليهم."