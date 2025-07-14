إسرائيل تؤكد أن ضرباتها "تحذير واضح للنظام السوري" لعدم استهداف الدروز



أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الإثنين أن الضربات التي نفذها الجيش في جنوب سوريا "تحذير واضح للنظام السوري" لعدم استهداف الدروز.



وقال كاتس عبر حسابه على منصة إكس "الضربات الإسرائيلية كانت رسالة وتحذيرا واضحا للنظام السوري، لن نسمح بالإساءة للدروز في سوريا، إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي".