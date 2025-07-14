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طهران تؤكد أنها لن تفاوض واشنطن اذا أصرت على التخلي عن تخصيب اليورانيوم

أخبار دولية
2025-07-14 | 12:58
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طهران تؤكد أنها لن تفاوض واشنطن اذا أصرت على التخلي عن تخصيب اليورانيوم
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طهران تؤكد أنها لن تفاوض واشنطن اذا أصرت على التخلي عن تخصيب اليورانيوم

اكد مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي أكبر ولايتي الاثنين ان المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني "لن تتم" إذا أصرت الولايات المتحدة على مطالبتها بوقف تخصيب اليورانيوم، وفق وسائل إعلام رسمية.
     
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مستشار آية الله علي خامنئي قوله "إذا كانت المفاوضات مشروطة بوقف التخصيب، فلن تحصل بالتأكيد".

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